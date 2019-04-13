Среди площадок Тотального диктанта в России — троллейбус, трамвай, роддом и даже отделение полиции

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Традиционные площадки "Тотального диктанта" — это вузы, школы, библиотеки, учреждения культуры и искусства. Тем не менее, есть и необычные места: так, в Северодвинске акция прошла в роддоме, в Новосибирске одна из площадок открылась в клинике им. Е.Н.Мешалкина, в поселке Северо-Енисейский акцию приютило местное отделение полиции, а в турецком городе Гёреме акция прошла в "отеле пещерного типа", сообщили организаторы.

Участие в акции можно было принять в аэропортах Москвы, Владивостока, Сургута и Симферополя. Написать текст предложили пассажирам крымского троллейбуса на горной дороге из Симферополя в Ялту и экскурсионного "Трамвая желаний" в Евпатории.

Поучаствовать в мероприятии можно было также в усадьбе Белкино в Обнинске и прямо под открытым небом на берегу Черного моря — в Туапсе.

Кроме того, написать диктант можно было и в небе. Пассажирам некоторых рейсов авиакомпании S7 (Владивосток — Новосибирск, Новосибирск — Санкт-Петербург и Москва — Верона) предложили специальные бланки и радиогиды с наушниками, которые позволяли слышать текст и не мешать другим путешественникам.