Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Несколькими часами ранее Курт Волкер был вызван в Палату представителей Конгресса США. Там его должны были допросить на тему контактов президента страны Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках подготовки к процедуре импичмента Трампа.

Источник в спецслужбах указал на Волкера

Ранее спецкомитет Палаты представителей по разведке опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на Трампа. Из нее стало известно, что Курт Волкер мог встречаться с постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондлендом и президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы передать последнему указания по расследованию в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.