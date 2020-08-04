Совладелец российского СМИ: Лукашенко напролом пойдет к нарисованным цифрам

Жанна Немцова: Почему белорусы, которые известны своей аполитичностью, вдруг стали так массово по всей стране протестовать против Лукашенко?

Дмитрий Навоша: Эта аполитичность была навязана насильно. Беларусь при Лукашенко — классическое авторитарное государство с несвободными выборами и медиа, с особой ролью силовиков. Со склонностью деградировать в напряженные для власти моменты до состояния почти что военной диктатуры — как сейчас, когда людей сажают уже ”именем революции”, не особенно подбирая законные поводы, а на улице мы видим военную технику. Аполитичность — это просто способ выживать в таких режимах. Ведь репрессии затрагивали не только политиков, этот десяток кандидатов в президенты разных лет, кто оказался в тюрьме по политически мотивированным уголовным делам. Доставалось всем, кто был активен в высказывании своего мнения — кому сроки, кому штрафы, кому поломанные карьеры, проблемы на работе или отчисления из университета.

Но эти люди, которых заткнули — они же не становились сторонниками Лукашенко. В итоге получается эффект пожара на торфянике — внешне долго ничего не заметно, болото как болото, но внутри всё тлеет и постепенно сгорает к чертям. Для того, чтобы это выплеснулось наружу, был нужен какой-то кислород, реальная надежда, что изменить страну всё-таки можно. Понимание, что сторонников перемен — явное большинство. В конце весны 2020 года, на старте новых президентских выборов, к белорусам такое понимание пришло. Большинству уже трудно внушить, что они — отщепенцы, изгои. И на репрессии с этого момента люди стали реагировать совершенно иначе — не страхом и апатией, а протестом и объединением.

Все эти люди в Минске и в регионах, которых годами штрафовали и даже сажали ни за что, члены их семей — они и стали в итоге основной движущей силой. Запустили множество низовых инициатив, показали чудеса самоорганизации. События в Беларуси-2020 — они не про Сергея и Светлану Тихановских, не про Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, хотя каждый из них сыграл свою большую роль и сумел подобрать точные слова. Это про осознание людей себя как граждан, способных влиять на окружающий мир, а не только подчиняться. Это стало новым вызовом для власти. Тут недостаточно старых инструментов — когда ты просто сажаешь лидеров или выдавливаешь их из страны.