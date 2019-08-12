Согласованное ООН временное перемирие в Триполи нарушено

Прием и отправка рейсов прекращены "на неопределенное время", заявила администрация аэропорта. Информации о том, какая из сторон ливийского конфликта запустила ракеты, пока нет. Аэропорт Митига расположен на территории, находящейся под контролем международно признанного правительства Ливии, которое обвинило обстреле войска ливийского генерала Халифы Хафтара.

Триполи: Хафтар уже дважды нарушил перемирие

Самопровозглашенная "Ливийская национальная армия" (ЛНА) Хафтара уже дважды нарушила перемирие, заявил официальный представитель правительства в Триполи Мустафа аль-Маджи агентству AFP. Он также обвинил ЛНА в нападении на здание в столичном районе Суг аль-Шомаа, при котором получили ранения три мирных жителя.

Международно признанное правительство в Триполи и Ливийская национальная армия 10 августа в ответ на призывы ООН согласились приостановить военные действия на время главного мусульманского праздника Ид аль-Адха, который продолжается с 11 по 14 августа.

Наступление на Триполи