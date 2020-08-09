Согласно государственному экзитполу, Лукашенко набирает почти 80%. В Таллинне — у него 15%, в Москве — всего 6%,

По результатам экзитпола, Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным Молодежной лаборатории, проголосовали 9,2% избирателей.

Опрос проводился на 320 участках по всей стране, всего было опрошено 12 340 человек, пишет агентство.

9 августа состоялись выборы президента Беларуси. В них участвовал действующий президент Александр Лукашенко, занимающий пост уже 26 лет. Единым кандидатом от оппозиции стала Светлана Тихановская. Явка на голосовании составила 79%. В Минске из-за километровых очередей на участки голосование продлили после 20:00.

При этом данные экзитпола по Москве, при посольстве несколько отличаются, пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Навоша, cовладелец популярного российского портала Sports.ru. Здесь всего проголосовало 3788‬ человек.

‪Тихановская — 2972 — 78,5%‬

‪Лукашенко — 229 — 6%‬

‪Дмитриев — 23 — 0,6%‬

‪Черечень — 21 — 0,6%‬

‪Канопацкая -22 — 0,6%‬

‪Испортил — 1 — 0%‬

‪Отказ от ответа — 443 — 11,7%‬

‪Против всех — 75 — 2%‬

Данные экзитпола в Таллинне опубликовал в фэйсбуке активист Евгений Криштафович.

Согласно ответам 499 проголосовавших, подавляющую поддержку получила Светлана Тихановская. При этом почти 16% избирателей решили не отвечать на вопрос, за кого они проголосовали. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 14,69% голосов.

Фото: Facebook Евгения Криштафовича

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