СМИ узнали о доступе полиции Британии к перепискам в Facebook и WhatsApp

Американские социальные медиаплатформы, в том числе Facebook и WhatsApp, должны будут передавать зашифрованные сообщения пользователей полиции Великобритании. Соответствующий пункт указан в новом соглашении между Лондоном и Вашингтоном, сообщают Bloomberg и The Times.

Соглашение должно быть подписано в следующем месяце. По данным Bloomberg, оно обяжет соцсети делиться информацией для оказания помощи при расследованиях в отношении лиц, подозреваемых в серьезных преступлениях, в том числе терроризме и педофилии.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател ранее предупредила, что намерение Facebook разрешить пользователям отправлять сообщения, защищенные при помощи сквозного шифрования (чтобы доступ к ним имели только пользователи, участвующие в переписке), будет выгодно преступникам. Она призвала соцсети создать ”черный ход” для спецслужб, чтобы те смогли получить доступ к их мессенджерам.