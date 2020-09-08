СМИ сообщили о задержании Колесниковой на границе Беларуси с Украиной

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной. Об этом сообщило белорусское Агентство телевизионных новостей (входит в состав ”Белтелерадиокомпании”).

Телеканал передает, что она пыталась незаконно пересечь границу. ”Члены координационного совета по захвату власти (координационного совета белорусской оппозиции. — РБК) Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины”, — говорится в сообщении.

АТН также опубликовало видеозапись, на которой Кравцов говорит о решении покинуть республику.

”Я принял решение покинуть территорию страны, и сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время”, — говорит Кравцов.

По данным агентства, около 4:00 утра (время совпадает с московским) оппозиционеры попытались ”прорваться” на территорию соседней страны. Сначала они прошли пограничный и таможенный контроль. ”При осмотре авто у них сдали нервы. Резко рванув в сторону Украины, они чуть не сбили пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины”, — говорится в сообщении.

На другом видео с камер наружного наблюдения показано, как кроссовер BMW останавливается перед пропускным пунктом, к нему подходит человек в форме. После этого автомобиль продолжает движение по дороге.

Днем 7 сентября белорусские СМИ сообщили, что Колесникова была похищена в Минске неизвестными. По словам очевидцев, утром в понедельник неизвестные в масках посадили ее в микроавтобус с надписью ”Связь” и уехали.

Член КС Максим Знак сообщал, что связаться с Колесниковой не удается. На связь также не выходят Родненков и Кравцов.

Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская обвинила в похищении Колесниковой власти Белоруссии и назвала его попыткой сорвать работу координационного совета.

Родственники пропавшей подали заявление в милицию об исчезновении. В британском МИДе потребовали от Минска немедленно найти Колесникову. ”Режим Лукашенко должен сделать ее безопасное возвращение своим главным приоритетом”, — написал в Twitter глава ведомства Доминик Рааб.