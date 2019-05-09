09.05.2019, 21:40

СМИ РФ: Требование Эстонии вернуть ”захваченные земли” прокомментировали в посольстве РФ


Gazeta.ru
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СМИ РФ: Требование Эстонии вернуть ”захваченные земли” прокомментировали в посольстве РФ
Aleksandr PetrovFoto: Priit Simson

В диппредставительстве России в Эстонии прокомментировали слова эстонского главы МВД Марта Хельме относительно территориальных претензий к российской стороне. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Хельме выступил с требованием к России вернуть ”захваченные земли”.

В посольстве России отметили, что глава МВД выразил свое личное мнение, заявив, что Россия якобы не вернула стране 5,2% территории.

Это заявление не демонстрирует реальную позицию страны, подчеркнули в посольстве.

”Руководство Эстонии подчеркивает, что такие заявления не отражают официальную позицию, а являются личным мнением их авторов”, — отметили в диппредставительстве.

В связи с этим в посольстве полагают, что это касается и слов Хельме.

Ранее минюст Эстонии потребовал от России компенсацию за ”советскую оккупацию”.

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