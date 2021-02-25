СМИ: Финляндия собирается ввести чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Переговоры правительства о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса прошли вечером в Доме сословий в Хельсинки.
По информации Yle, правительство собирается объявить о введении в стране чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронаэпидемией.
Вопрос обсуждался вечером в ходе переговоров правительства в Доме сословий.
Правительство расскажет о своих решениях завтра на пресс-конференции в 9.30, сообщает премьер-министр Санна Марин (СДП) в Твиттере.
Согласно источникам Yle, основной причиной для введения чрезвычайного положения является необходимость ограничить работу ресторанов. В рамках нынешнего законодательства это можно сделать только прибегнув к 23 статье Конституции Финляндии.
Кабинет министров надеется с помощью этой меры сократить количество заражений, чтобы не возникло перегрузки системы здравоохранения. Весной прошлого года финские власти уже прибегали к 23 статье Конституции для ограничения работы ресторанов.
По данным Ведомства здравоохранения и социального благополучия THL, нынешний рост кривой объясняется более высокой заражаемостью мутаций коронавируса. Для сдерживания вируса необходимы более жесткие ограничительные меры.
Еще одним аргументов в пользу ужесточения карантина стал рост числа коронапациентов, нуждающихся в палатах интенсивной терапии. По словам Матти Рейникайнена, профессора-реаниматолога из университетской больницы Куопио, можно говорить о приближении третьей волны.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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