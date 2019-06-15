15.06.2019, 17:25

СМИ: два мощных взрыва прогремели в столице Сомали

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СМИ: два мощных взрыва прогремели в столице Сомали
AP - Scanpix - Иллюстративное фото

Два мощных взрыва прогремели в субботу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию, пишет TACC.

По данным агентства, оба взрыва произошли в районе контрольно-пропускного пункта "Сайидка", расположенного неподалеку от здания парламента страны.

Не менее восьми человек погибли, еще 16 получили ранения в результате взрыва, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в полиции и медицинских службах.

"Мы можем подтвердить, что в результате [одного из] взрывов погибли восемь человек, еще 16 пострадали", — приводит AFP слова одного из своих источников. По данным агентства, в результате второго взрыва, который прогремел рядом с дорогой, ведущей к аэропорту, никто не пострадал.

Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.

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