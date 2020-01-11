”Смерть диктатору!” В Иране потребовали отставки верховного лидера страны

Несколько сотен демонстрантов собрались перед зданием Технологического университета им. Амира Кабира в Тегеране вечером в субботу, 11 января. Они скандируют: ”Главнокомандующий, уходи!”, ”Отставки недостаточно, нужен суд!”, ”Смерть диктатору!”

Протесты начались и возле Технологического университета им. Шарифа, который считается одним из самых престижных учебных заведений в стране. По некоторым сведениям, 10 его выпускников погибли в авиакатастрофе ”Боинга”, ответственность за которую взяли на себя иранские власти.

Многие протестующие полагают, что Иран не признал бы ошибку, если бы не давление со стороны иностранных правительств. Они также недоумевают, почему воздушное пространство страны не было закрыто во время ракетной атаки Тегерана против американских военных баз в Ираке.

Ранее Тегеран признал, что 8 января по ошибке сбил самолет ”Международных авиалиний Украины”. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, в том числе 83 иранца. В МИД Ирана пояснили, что ошибка была допущена из-за ”авантюризма” США.