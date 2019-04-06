Служба госбезопасности: против Латвии ведут деятельность и ФСБ, и ГРУ, и внешняя разведка России

Круг интересов российских спецслужб в Латвии и в прошлом году оставался широким, включая в себя присутствие партнеров НАТО на территории Латвии, вопросы, связанные с членством Латвии в международных организациях и внешней политикой.

Что интересует российские спецслужбы



Спецслужбы РФ интересуются такими темами, как присутствие союзников в Латвии, политика обороны и национальной безопасности, экономическая ситуация, материально-техническое оснащение органов безопасности, события в государственных и муниципальных учреждениях, особенно касающиеся лиц, имеющих допуск к гостайне, научные достижения и исследования, слабости, зависимости, преступные действия должностных лиц и другая дискредитирующая информация, которая может быть использована для вербовки.

Например, ФСБ под прикрытием Главного управления по вопросам миграции интересовалась такими вопросами, как мнение латвийцев о членстве страны в международных организациях, отношение к НАТО и ЕС, России, мировым событиям.

СГБ отмечает, что, несмотря на преимущества информационных технологий, российские спецслужбы продолжают считать важной работу именно с агентурой. Значение имеет не столько занимаемая должность, сколько возможность установить контакт с человеком на благоприятной территории, к которой российские спецслужбы относят не только Россию, но и страны СНГ.

Следует опасаться вербовки и давления



В отчете говорится, что латвийские подданные, отправляясь в Россию, должны считаться с риском вербовки, а также с риском быть несправедливо обвиненными во враждебных к России действиях, если это потребуется России как мера информационного влияния.

Благоприятными фактором для российских спецслужб являются также учеба жителей Латвии в вузах России, наличие потенциально легко вербуемых групп, например, прокремлевские активисты, ветераны советской армии.