Следы коронавируса обнаружены в сточных водах финских городов, где не было зафиксировано заражений
Так, в Коувола не было ни одного заражения в течение пяти недель, предшествовавших взятию проб, сообщает Yle.fi. Следы коронавируса все чаще обнаруживаются в сточных водах. В августе число таких наблюдений выросло, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
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