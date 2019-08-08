Скоро в Европе появится страна, где будет полностью легализована марихуана

Министр здравоохранения страны Этьен Шнайдер заявил, что статус запрещенного вещества только подогревает интерес молодежи к нему.

По информации издания, приобрести марихуану смогут только совершеннолетние граждане страны. Уточняется, что иностранцы и туристы не смогут легально купить наркотическое вещество.

Поясняется, что изменения в законодательстве вступят в силу в течение двух лет. Государство будет регулировать производство и распределение с помощью специально созданного агентства.