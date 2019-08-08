Скоро в Европе появится страна, где будет полностью легализована марихуана

Люксембург станет первым государством Европы, где полностью легализуют марихуану. Об этом пишет The Guardian.
Министр здравоохранения страны Этьен Шнайдер заявил, что статус запрещенного вещества только подогревает интерес молодежи к нему.
По информации издания, приобрести марихуану смогут только совершеннолетние граждане страны. Уточняется, что иностранцы и туристы не смогут легально купить наркотическое вещество.
Поясняется, что изменения в законодательстве вступят в силу в течение двух лет. Государство будет регулировать производство и распределение с помощью специально созданного агентства.
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