Скандальный адвокат Луис Фри покидает бюро, с которым Мартин Хельме заключил договор

Имеющая глобальную структуру консультационная фирма AlixPartners сообщила сегодня, что приобрела компанию Freeh Group International Solutions LLC (FGIS).

Согласно сделке, 24 сотрудника FGIS присоединятся к AlixPartners. В ходе сделки бывший директор ФБР Луис Фри покинет позицию ведущего партнера адвокатского бюро Freeh Sporkin & Sullivan и отойдет от юридической деятельности.

Фри заявил, что он и его команду вдохновляет перспектива работы в новой компании.

На прошлой неделе в Эстонии вспыхнул скандал, после того, как издание Eesti Päevaleht cообщило, что министр финансов Мартин Хельме, исходя из полномочий, которыми наделило его правительство, нанял в качестве адвоката и члена команды, консультирующей Эстонию, бывшего директора ФБР Луиса Фри (Louis Freeh), ныне партнера американского адвокатского бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP.

Министерство финансов Эстонии представило Фри общественности как специалиста высшего уровня, однако умолчало о том, чем он занимался последние 20 лет. Выясняется, что Фри представлял интересы людей по ту сторону баррикад: богатых и влиятельных людей, обвиняемых в отмывании денег; бизнесменов, в отношении которых установлены санкции; приближенных Владимира Путина (например, Дениса Кацыва) и Дональда Трампа.