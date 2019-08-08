Штурм дома экс-президента Киргизии: спецназ не смог задержать бывшего главу государства

В ходе штурма погиб один из спецназовцев. Глава милиции Чуйской области впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Спецназ не смог взять дом штурмом с двух попыток. В доме Атамбаева собрались его сторонники, которые помешали правоохранительным органам задержать бывшего президента. Ночью спецназовцы покинули село Кой-Таш по договоренностями со сторонниками Атамбаева, которые удерживают шестерых бойцов. Сторонники пообещали отпустить их утром.

Пострадавшие



Обе попытки штурма сопровождали хаотичные перестрелки. Их жертвой стал один из сотрудников спецназа. ГКНБ считает, что погибший получил смертельное ранение из снайперской винтовки, и стреляли со стороны дома Атамбаева. По утверждению ГКНБ, спецназ применял только резиновые пули, в то время как из дома отстреливались боевыми патронами. Сторонники Атамбаева утверждают противоположное, один из них продемонстрировал пули, выпущенные из огнестрельного оружия.

Село Кой-Таш, где проходила операция, находится в 20 километрах от столицы, Бишкека. В ходе спецоперации в селе было нарушено электроснабжение, телефонная связь и подключение к интернету. Часть сторонников Атамбаева потребовала восстановить коммуникации и связь в обмен на освобождение спецназовцев.

В результате столкновений пострадал 43 человека, 41 из них госпитализирован в разные больницы области.

Реакция властей



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и созвал заседание совета безопасности, чтобы обсудить действия властей после событий вечера среды.

Генеральная прокуратура Киргизии начала досудебное производство по статьям "массовые беспорядки", "убийство", "захват заложников" после событий в Кой-Таше.