Шотландия: граждан Латвии судят за сексуальную эксплуатацию школьницы из Глазго

По данным Glasgow South and Eastwood Extra, преступления были совершены в 2015 году, в разных районах Глазго. Расследование заняло около четырех лет.

Следователи выяснили, что в марте 2015 года 15-летняя девочка познакомилась с гражданами Латвии, которые сначала дарили ей подарки (в частности, нижнее белье), а также угощали наркотиками и алкоголем. Девушка была изнасилована и подверглась сексуальному насилию в разное время разными мужчинами, для сексуальной эксплуатации ее возили по разным районам Глазго (Каслмилк и Кеннисхед).

Первыми в рамках расследования в 2015 году были задержаны Айландс и Хардис. Расследование продолжилось, и вскоре был выдан европейский ордер на арест их подельников — Людвига и Айвара. Их задержали в Латвии и в 2019 году экстрадировали в Шотландию.

"Люди, которые вовлечены в сексуальную эксплуатацию детей, находят их уязвимые места и используют ряд тактик, чтобы заманить жертву и расположить ее к себе. Это подлое преступление", — указал детектив-инспектор Кристофер Нисбет, указавший, что благодарен жертве, которая нашла мужество рассказать о том, что ей пришлось пережить.

Судья Лорд Армстонг внес имена всех подсудимых латвийцев в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, и отложил вынесение приговора на март 2020 года.