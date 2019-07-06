ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО | А вы решились бы таким образом обучать своего полугодовалого ребенка плаванию?

Сильвия Гарсия и Мигель Херес — испанские тренеры и спасатели. Они уже обучили плаванию более 100 детей в возрасте от шести месяцев.

"Мы чувствуем себя супергероями с уникальной миссией — помочь семьям уберечь своих детей от любых неприятностей с водой", — говорит Мигель.

Сильвия добавляет: ”Младенцы, дети постарше и школьники — учатся контролировать дыхание, самоконтролю и соответствующим стилям плавания, которые позволят им спокойно переворачиваться на спину, и плавать с легкостью дельфинов. Самое главное — научиться лежать на воде как морская звезда. Это один из ключевых ступеней на пути к уверенности в воде".

Эти кадры могут показаться крайностью, но Мигель объяснил, что полное погружение без посторонней помощи под воду производится только после того, как ребенок уже привык к бассейну и получил начальные навыки как самостоятельный пловец.

”После того, как ваш ребенок научился держаться на поверхности, мы учим самостоятельно ориентироваться под водой и управлять своим телом. Это похоже на процесс обучения езды на велосипеде: вы должны в какой-то момент отпустить руки, и дать ребенку ехать самому", — говорят тренеры.

"У нас дети действительно доверяют воде, они могут плавать без очков в возрасте шести месяцев".

При это важно понимать: все обучение плаванию проходит под постоянным наблюдением и с постоянным участием профессионалов, предупреждает портал dictat.net.