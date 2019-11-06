Шедший в Хельсинки круизный паром напоролся на риф близ Стокгольма

По предварительной информации пострадавших в этом инциденте нет.

По словам участвовавших в спасательной операции, на пароме произошел сбой в системе питания, передает rus.err.ee.

На месте происшествия находятся несколько официальных лиц, за ситуацией следит полиция, задача которой заключается в том, чтобы обеспечить спокойную работу спасателей. По словам одного из спасателей, ситуация на корабле спокойная.

Паром направлялся из Стокгольма в Хельсинки, откуда он должен был отправиться в Санкт-Петербург.