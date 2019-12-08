Северная Корея объявила о проведении "очень важного" испытания
Сообщения об испытании поступают вслед за тем, как Пхеньян усилил давление на Вашингтон с целью заставить его пойти на уступки в переговорах по денуклеаризации.
Сообщения об испытании поступают вслед за тем, как Пхеньян усилил давление на Вашингтон с целью заставить его пойти на уступки в переговорах по денуклеаризации.
Пхеньян заявил в воскресенье, что провел ”очень важное испытание” на своем космодроме Sohae, что окажет ключевое влияние на стратегическое положение страны. Об этом говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.
Испытания прошли в субботу днем, их результат был доложен в Центральный комитет правящей Рабочей партии КНДР, сказано в сообщении. Агентство сообщило, что результаты теста окажут ”важное влияние на изменение стратегической позиции [Северной Кореи] в ближайшем будущем”.
О каких испытаниях идет речь, в сообщении не сказано. Агентство Associated Press добавляет, что спутниковые изображения говорят в пользу версии, что Северная Корея, возможно, готовится возобновить испытания двигателей, используемых для приведения в действие спутниковых пусковых установок на площадке космодрома.
Сообщения об испытании поступают после того, как Пхеньян усиливает давление на США с целью заставить их пойти на уступки в переговорах по денуклеаризации.
Накануне представить КНДР в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с Соединенными Штатами. ”Нам не нужны длительные переговоры с США, и денуклеаризация уже не входит в повестку переговоров”, — сказал он. Ранее Пхеньян отвел Вашингтону срок до конца года, чтобы тот смягчил свою позицию по этой теме.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Поедут ли россияне на Рождество в Европу
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 10
Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП
Что выяснили следователи по факту смерти Исаева