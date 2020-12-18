Секс без согласия — это изнасилование. В Дании принят новый закон

17 декабря Дания стала 12-й страной в Европе, принявшей поправки в закон, согласно которым секс без взаимного согласия является изнасилованием. Существует ли в современном мире необходимость в подобных правовых нормах? DW пообщалась с экспертами организации Amnesty International и одной из жертв сексуального насилия.

Секс без взаимного согласия — изнасилование?

Датская журналистка Кирстине Хольст остановилась у знакомых, когда приехала в Копенгаген для участия в деловой встрече. Мужчину, который без приглашения зашел посреди ночи в ее комнату, она считала до этого момента своим другом. "Я не стала с ним бороться. Вместо этого постаралась заговорить с ним, успокоить его, но потом поняла, что он не намерен останавливаться, — вспоминает женщина. — Думаю, что мой мозг просто отключился, потому что мне было очень больно".

Для того, чтобы принять случившееся, Хольст потребовалось время. Однако теперь она называет то, что с ней произошло, изнасилованием. Женщина сообщила об этом в полицию. Мужчина, напавший на нее, предстал перед судом, но был оправдан. Хотя судьи и признали тот факт, что Хольст не хотела заниматься сексом со своим обидчиком, ее адвокатам не удалось доказать, что у того был умысел причинить ей боль, рассказывает она.

По словам жертв изнасилования, напавших на них мужчин обычно подвергают аресту, однако их дальнейшее уголовное преследование во многих странах остается редкостью. В Дании, как и в большинстве других государств Евросоюза, трактовка понятия "изнасилование" до сих пор не была связана с наличием или отсутствием взаимного согласия участников полового акта. Вместо этого необходимо было проверить, имели ли место физическое насилие, угрозы или принуждение, и оказалась ли жертва в ситуации, когда она не могла оказать сопротивление.

Однако этот подход может скоро измениться. 17 декабря депутаты фолькетинга (датского парламента) проголосовали за реформу статьи об изнасиловании. Теперь под это преступление подпадает любой половой акт, участники которого не дали своего согласия на секс, независимо от того, происходило ли при этом физическое принуждение к нему или нет.