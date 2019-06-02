Савченко рассказала, как Украина снова "проиграла бой" за Донбасс

Савченко заметила, что вместо "конвульсий" по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе Киев мог бы сам сделать шаг навстречу гражданам Донбасса, вернув им социальные права.

Другим проигрышем Украины Савченко назвала отказ ДНР и ЛНР от гривны и ее замены на рубль.

"Это дало возможность вывести украинскую валюту, поскольку нет украинских товаров, товары идут из России, поэтому покупать их надо в рублях", — подчеркнула она.

"Если бы Украина сделала все возможное, чтобы люди, которым исполнилось шестнадцать в Донецкой и Луганской областях, могли легко и просто получить украинские паспорта, для того, чтобы туда было можно завезти украинскую гривну, именно валютой, заполнить терминалы, банки, а не закрывать банки, для того, чтобы можно было ввезти паспорта — над этим надо было действительно работать в Минском формате<…> В Украине этого сделано не было", — отметила депутат.

Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер. По словам российского лидера, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.