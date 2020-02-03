Санкции США могут лишить Латвию трети пассажирских поездов

В семи из 22 дизельных составов Pasažieru vilciens используется двигатель российской компании "Звезда". Она находится под санкциями США, поэтому у нее нельзя покупать запчасти для ремонта, пишет rus.delfi.lv.
Производитель "Звезда" включен в санкционный список в 2019 году. Он изготавливает дизельные двигатели для поездов DR1A. Поскольку новые запчасти для них больше покупать нельзя, есть риск, что уже в первой половине этого года Латвия столкнется с проблемой. 22 января 2020 года один из этих поездов, идущий по маршруту Лудза-Зилупе, уже был отменён из-за поломки двигателя.
Pasažieru vilciens заверяет, что даже при уменьшении количества поездов компания не станет уменьшать количество рейсов — но уменьшится уровень комфорта пассажиров. На отдельных рейсах пассажирам придётся столкнуться с нехваткой сидячих мест.
Чтобы беречь ресурсы двигателей DR1A, их будут использовать только в час пик и как резервные составы, а в первую очередь будут использоваться других типов.
В то же время будут искаться другие компании, которые могут производить нужные запчасти для двигателей DR1A, а также другие варианты на замену этих поездов.
Pasažieru vilciens — единственная компания в Латвии, занимающаяся перевозкой пассажиров внутри страны по железной дороге. Компания основана в 2001 году путем выделения из компании ”Латвийская железная дорога”.
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