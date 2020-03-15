Самоизоляция и много жидкости. Как живет один из пациентов, заразившихся коронавирусом

Айвис отмечает, что у него болезнь протекает в легкой форме, и в таких ситуациях человек вообще может не заметить, что он болен. Немного повышена температура (в один из вечеров — до 38 градусов), небольшой кашель. Айвис говорит, что коронавирус он переносит намного легче, чем обычный грипп. Главный метод лечения — пить больше жидкости, а если температура существенно вырастет — принимать жаропонижающие. В ходе разговора он несколько раз подчеркнул, что все случаи заболевания в Латвии до сих пор протекали в легкой форме.

Самоизоляцию можно прервать только после того, как симптомы болезни полностью исчезнут, а два анализа на коронавирус дадут негативный результат.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!