RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

Британский МИД отказался аккредитовать российский телеканал RT и агентство Sputnik на конференции по свободе СМИ в Лондоне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недопуск изданий абсурдным, а мероприятие квазиконференцией, передает корреспондент РБК.
”Это самое яркое проявление абсурдности происходящего. Причем эта абсурдность, к сожалению, зачастую в некоторых странах, в том числе в стране, которая принимает это мероприятие, приобретает регулярный затяжной характер”, — сказал Песков.
Он добавил, что это может быть только квазиконференцией и не может быть никакого серьезного обсуждения свободы прессы в условиях, когда журналистам отказывают в аккредитации. Песков отметил, что Кремль может только сожалеть в связи с этим.
МИД Великобритании, пишет Guardian, отказал изданиям в аккредитации из-за их ”активной роли в распространении дезинформации”. ”Ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели”, — отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter.
RT, пишет Guardian, сообщили, что на конференции нет места для журналистов. Пресс-секретарь британского МИДа при этом сказала, что несмотря на невозможность удовлетворить все запросы на аккредитацию, на конференции присутствуют журналисты из разных мировых СМИ, в том числе из России.
Международная конференция по свободе СМИ (Global Conference for Media Freedom) проводится Великобританией совместно с Канадой 10–11 июля. Ожидается, что в ней примут участие чиновники, представители общественных организации и около 1 тыс. журналистов.
Агентство Sputnik входит в медиахолдинг ”Россия сегодня”. Главный редактор ”России сегодня” Маргарита Симоньян одновременно является главным редактором Sputnik и телеканала RT.
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