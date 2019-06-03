РПЦ не откажется от планов на кафедральный собор в центре Екатеринбурга

"Мы приступаем к этому делу с молитвой, идем с открытым забралом, не скрывая, что хотим построить собор и от этой идеи отступать не намерены. Но хотим, чтобы это было дело всего города, всех людей, которые любят Бога", — сказал игумен, не уточнив, выступают ли епархия за строительство собора именно в сквере на Октябрьской площади.

Он отметил, что епархия "не воевала" с противниками строительства храма в сквере. "Быть может, людям, протестовавшим против строительства собора, и казалось, что они с нами воюют, но мы-то с ними не воевали. Мы строили и строим храмы не для того, чтобы каким-то образом кому-то насолить или вызвать чье-то негодование. Хотя и не скрываем, что уже давно мечтаем возродить Екатерининский собор", — пояснил официальный представитель епархии.

По словам игумена, региону необходим кафедральный собор.

"В Свердловской области должен быть свой главный знаковый храм, который бы и своей красотой, и своим положением показывал значение духовной составляющей в жизни города и области. Оба дореволюционных кафедральных собора были снесены большевиками, нынешние же возведены как приходские храмы, а потому с этими задачами в должной мере не справляются", — сказал он.

Отец Вениамин добавил, что в Свердловской области не хватает храмов.