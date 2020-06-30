Россиян и украинцев пока не пустят в страны Евросоюза

Евросоюз опубликовал список стран, для которых открываются границы Шенгенской зоны с 1 июля, сообщает RT. Список опубликован на сайте Евросовета. Россия, США, Бразилия, Украина и Белоруссия в него не вошли.
В перечень попали Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.
Также в ЕС будут допущены граждане Китая при условии соблюдения взаимности для граждан Евросоюза с китайской стороны.
Кроме того, разрешён въезд в ЕС гражданам Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.
Отмечается, что список будет пересматриваться каждые две недели.
Ранее сообщалось, что власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
Об этом писала газета The New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза приступить к постепенному частичному открытию внешних границ для граждан других государств с 1 июля.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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