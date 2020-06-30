Россиян и украинцев пока не пустят в страны Евросоюза

В перечень попали Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

Также в ЕС будут допущены граждане Китая при условии соблюдения взаимности для граждан Евросоюза с китайской стороны.

Кроме того, разрешён въезд в ЕС гражданам Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.

Отмечается, что список будет пересматриваться каждые две недели.

Ранее сообщалось, что власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.

Об этом писала газета The New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза приступить к постепенному частичному открытию внешних границ для граждан других государств с 1 июля.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!