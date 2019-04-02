Россия предоставит Белоруссии кредит на выплату прежних долгов РФ

По словам министра, Беларусь вскоре может также получить очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 млн долларов. Минск завершил выполнение соответствующих мер, что "дает совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег".

В конце февраля глава министерства финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что Минск намерен запросить у Москвы кредит в размере 600 млн долларов для рефинансирования своих долговых обязательств перед РФ.