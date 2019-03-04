Россия официально приостановила участие в ДРСМД

Решение Кремля вступило в силу с момента подписания указа. В ближайшее время сотрудники министерства иностранных дел РФ направят соответствующие уведомления государствам-участникам соглашения.

Взаимные претензии

Ранее в Минобороны РФ отмечали, что Пентагон должен уничтожить развернутые в Европе универсальные пусковые установки Mk-41, а также беспилотные летательные аппараты и ракета-мишени, используемые для тестирования систем ПРО. По версии Москвы, Вашингтон фактически создал условия для производства вооружений, запрещенных соглашением.

Соединенные Штаты претензии РФ отвергли. "США неоднократно разъясняли российским должностным лицам в различных инстанциях, включая специальную комиссию по проверке договора, почему действия США соответствуют требованиям", — указали, в частности, в американской миссии при НАТО.

Переход к разработке запрещенных классов ракет

Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД 1 февраля, обвинив Россию в нарушении этого документа. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля анонсировал приостановку действия договора и рекомендовал МИД и Минобороны РФ прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры с Вашингтоном, причем оборонному ведомству было поручено заняться разработкой ранее запрещенных классов ракет.