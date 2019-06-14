Россия начала фактическую выдачу российских паспортов жителям Донбасса

В двух пунктах на границе началась выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин объяснял выдачу документов гуманитарными целями. Власти Украины заявляли, что не будут их признавать.
О начале выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России. По их словам, процесс получения документов организован в двух пунктах выдачи паспортов, которые находятся в приграничной зоне.
По словам одного из собеседников РБК, на данный момент одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тыс. жителей Донбасса, всего на рассмотрение поступили материалы от 12 тыс. жителей региона.
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