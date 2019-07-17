Российского блогера приговорили к 37 годам тюрьмы за убийство мексиканца

Как сообщает Генпрокуратура штата Кинтана-Роо, также россиянин должен выплатить 405 тысяч мексиканских песо (1,3 миллиона рублей) в качестве компенсации.

19 мая 2017 года жители Канкуна напали на дом, в котором проживал Макеев. В результате драки 20-летний мексиканец получил ранения и умер. У россиянина диагностировали черепно-мозговую травму, его частично парализовало, пишет ТАСС. Защита россиянина настаивала, что мексиканец погиб в результате необходимой самообороны.

Блогер Алексей Макеев известен под ником Alextime. Он публиковал на ютьюбе ролики, например, такие, в которых оскорблял жителей Мексики. В роликах, а также в блоге в ”Живом Журнале” он размещал нацистскую символику.

В посольстве РФ в Мексике сообщили РИА Новости, что у Макеева есть право на то, чтобы отбывать наказание в России, ”однако пока он с такой просьбой не обращался”.