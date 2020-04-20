Российского банкира Тинькова не экстрадируют в США. Пока
Суд Лондона отменил слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США, которые должны были состояться 27 апреля.
Суд Лондона отменил слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США, которые должны были состояться 27 апреля.
Как сообщил представитель суда, будет назначена новая дата.
В начале марта власти США выпустили предварительный ордер на арест миллиардера Олега Тинькова, находящегося в Лондоне. Ему инкриминируется уход от уплаты налогов в то время, когда бизнесмен был гражданином США.
Вскоре после этого Тиньков сообщил, что у него была диагностирована острая форма лейкемии. ”Я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь”, — отмечал миллиардер. Он указывал, что не хотел раскрывать подробности, однако его молчание в свете инициированного США судебного процесса по обвинению в сокрытии $1 млрд ”вызвало некоторые вопросы и спекуляции”.
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