Российского банкира Тинькова не экстрадируют в США. Пока

Как сообщил представитель суда, будет назначена новая дата.

В начале марта власти США выпустили предварительный ордер на арест миллиардера Олега Тинькова, находящегося в Лондоне. Ему инкриминируется уход от уплаты налогов в то время, когда бизнесмен был гражданином США.

Вскоре после этого Тиньков сообщил, что у него была диагностирована острая форма лейкемии. ”Я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь”, — отмечал миллиардер. Он указывал, что не хотел раскрывать подробности, однако его молчание в свете инициированного США судебного процесса по обвинению в сокрытии $1 млрд ”вызвало некоторые вопросы и спекуляции”.

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