России угрожает новый резкий скачок цен на бензин

Ситуация на топливном рынке страны начинает повторять события весны прошлого года, сообщил Козаку президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова. Рост цен транслируется и в мелкий опт.

По словам Баженова, в 2019 году нефтепереработка оказалась в кризисном состоянии. Разрыв между реальной внутренней ценой и нетбэком (экспортная цена минус налоги и транспортные издержки) достиг максимального значения в апреле 2019 года.

Если не принять срочных мер, весьма вероятна реализация сценария прошлого года, когда произошел резкий скачок и оптовых и розничных цен, предупреждает глава НТС.