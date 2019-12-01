Результаты опроса: большинство русскоязычных гордятся тем, что живут в Латвии

В ходе опроса респондентам предлагалось ответить на вопрос, гордятся ли они тем, что живут в Латвии. 61% участников опроса, которые говорят в семье на русском языке, ответили, что в целом испытывают гордость в связи с тем, что живут в Латвии. 59% русскоговорящих респондентов гордятся тем, что Латвия является независимым государством, а 51% заявили, что в целом считают себя патриотами Латвии. Существенно выше удельный вес русскоязычных жителей, которые считают себя патриотами Латвии как места своего проживания — такое мнение выразили 83% опрошенных.

Среди респондентов, которые говорят в семье на латышском языке, 80% гордятся тем, что живут в Латвии, 84% — тем, что Латвия является независимым государством, 81% считают себя патриотами Латвии, а 88% — патриотами Латвии как места своего проживания.

Опрос также показал, что информированность и латышей, и русскоязычного населения о деятельности учреждений госуправления примерно одинакова. То, что в их распоряжении имеется достаточно информации о деятельности госучреждений, заявили 28% латышей и 29% русскоязычных жителей Латвии.