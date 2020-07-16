Решение по иску к Facebook: Европейский суд отменил действие "Щита конфиденциальности" между ЕС и США

Судьи постановили, что несмотря на то, что договоренности требовали от Соединенных Штатов соблюдения законодательства ЕС о защите частной жизни, они "не давали европейцам права обращаться в суд с иском против властей США".

Положений Private Shield придерживались около 5 тыс. американских компаний. Как отмечают информагентства, речь шла об одном из важнейших соглашений с Вашингтоном в цифровой сфере. Так, если возникали расхождения между правилами политики конфиденциальности конкретной компании и принципами программы "Щит конфиденциальности", то приоритет отдавалcя последним.

Вместе с тем суд постановил, что что трансфер данных между ЕС и США может продолжать осуществляться в соответствии со "стандартными договорными оговорками", которые предоставляют компаниям альтернативную основу для подобной передачи информации.

Иск австрийца Шремса к Facebook

Заключение Европейского суда в Люксембурге было вынесено в ответ на обращение Верховного суда Ирландии, на рассмотрении которого находился иск австрийского юриста Макса Шремса к европейскому отделению Facebook о предполагаемом нарушении компанией законодательства, гарантирующего неприкосновенность личной жизни граждан Евросоюза. Шремс также направил в надзорные органы жалобы в отношении таких интернет-компаний и платформ, как Google, WhatsApp и Instagram.

По его мнению, концерны заставляют пользователей принимать условия по защите данных, что является "явным нарушением". По словам юриста, существовал явный конфликт между законами США, позволяющими ее спецслужбам осуществлять сбор данных при их передаче на территорию страны, и законами ЕС, требующими защищать подобного рода информацию. Верховный суд Ирландии заморозил рассмотрение иска Шремса и обратился к Европейскому суду, посчитав, что речь идет о нормах, касающихся в целом ЕС.

"Щит конфиденциальности" действовал с 2016 года

В 2018 году, после двухлетнего переходного периода, в Европе вступили в силу новые единые правила по защите данных. В соответствии с ними все 28 стран-членов ЕС применяют Нормы общей защиты данных ЕС (General Data Protection Regulation, GDPR). Таким образом распространение личных данных, полученных коммерческими компаниями, обществами и ведомствами регулируется строже, чем раньше.