Рейтинг: Страны Балтии — наименее влиятельные в международной политике

Латвия, Литва и Эстония оказались в числе пяти стран мира с наименьшим влиянием в международной политике по версии издания US News & World.
Рейтинг составлялся на основании экономических и оборонных показателей, а также по влиянию стран на масс-медиа. Литва заняла 76 место из 80 возможных, Латвия оказалась на 79-ой строчке рейтинга, Эстония — на последнем месте, пишет "Независимая газета".
В индексе влиятельности первое место досталось США, дале следуют Россия и Китай. По данным издания, с прошлого года в первой десятке рейтинга изменений практически не было — на десятом месте Северная Корея сменила Объединенные Арабские Эмираты, однако другие девять стран остались теми же и сохранили свой порядок: Россия, Китай, Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль и Саудовская Аравия.
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