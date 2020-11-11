Рейтинг победителей: какие страны взяли COVID-19 под контроль

Девять месяцев с момента начала пандемии, а США, Россию, страны Европы накрыла мощная вторая волна COVID-19, рекорды по числу инфицированных и умерших обновляются каждый день и создается впечатление, что ситуация уже выходит из-под контроля.

Но при этом на планете существует, к примеру, Тайвань, где за последние 200 дней не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.

” Или австралийский штат Виктория, который прежде был эпицентром пандемии на территории Австралии, а вот 26 и 27 октября там впервые за последние четыре месяца — просто ноль новых случаев коронавирусной инфекции.

Или Южная Корея, где уже довольно давно статистика по заражениям стабильно остается на уровне примерно 120 новых случаев в день, что в тысячу раз меньше, чем, например, в США. Или Вьетнам, где на 95 миллионов населения было зафиксировано чуть более тысячи случаев COVID-19 в конце сентября. При этом случившаяся в конце июля локальная вспышка инфекции была быстро подавлена.

В чем же секрет успеха этих стран? По мнению экспертов по общественному здравоохранению, которых опросил Business Insider, рецепт очень прост: у государства есть четкий, логичный и понятный всем план, все население поголовно и, по большей части, добровольно носит маски, а также регулярно сдает тесты на коронавирус, причем власти тщательно отслеживают контакты инфицированных. В тех странах, где сдержать пандемию не получается, отсутствует, по крайней мере, одно звено этой цепочки, а в некоторых — нет ни одного.

План и инерция

Правда, просто иметь план на случай роста случаев заражения недостаточно. Нужно, чтобы он не только вызывал доверие у населения, очень оперативно приводился в действие при изменении ситуации, но и работал на опережение. Во многих странах, где сейчас идет экспоненциальный рост, попытались предпринимать какие-то действия только с началом осени, когда ситуация начала ухудшаться и уже, по сути, было слишком поздно.

И это вместо того, чтобы заранее ввести ограничения и четко обозначить, когда и какие меры должны быть приняты, кто и на каком уровне за них отвечает.