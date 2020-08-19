Работники "Литовской почты" крали посылки с AliExpress

Один из таких работников — Томаш И. был пойман с поличным: в его шкафу на работе нашли целых 8 мобильных телефонов. Еще два телефона нашли у него дома — под кроватью. Однако вильнюсцу удалось избежать уголовной ответственности — Вильнюсский участковый суд освободил его от наказания, поскольку за него поручился отец. Молодой человек ранее не был судим.

"Все обстоятельства позволяют сделать вывод, что весь процесс подействовал на него, поэтому обвиняемый будет соблюдать закон и не будет совершать преступления", — отмечено в постановлении суда.

Судья Мирослав Гзоздович постановил, что Томаш И. в течение 6 месяцев должен возместить своему бывшему работодателю ущерб на сумму более чем 433 евро. Это налог на импорт за украденные товары.

Согласно материалам дела, в июле прошлого года Томаш И. украл 11 посылок — в одной из них был свитер Burberry за 160 евро, а в 10 — мобильные телефоны.

Большая часть товаров была куплена через AliExpress — некоторым клиентам компания даже вернула деньги за неполученные товары.

"Литовская почта" с апреля 2019 года стала фиксировать исчезновение посылок (каждую неделю пропадала 1-2 посылки, а потом поступила информация об исчезновении 15 посылок) и начала внутреннее расследование.

Выяснилось, что эти посылки пропали, когда работал Томаш И., он последний видел эти посылки. Тогда было решено проверить его рабочий шкаф, в нем и нашли пропавшие телефоны. "Литовская почта" информировала об этом полицию. В результате обыска в доме у Томаша И. обнаружили еще два телефона и пустые коробки от 4 мобильных телефонов.

По данным "Литовской почты", Томаш И., нанес компании ущерб на сумму 1100 евро.

Томаш И. сказал, что воровал не один — ему якобы предложил заняться этим коллега. Томаш И. признал, что воровал только дорогие посылки, а мобильные телефоны намеревался продать.

"Литовская почта" в полицию сообщила, что всего в те выходные украли 20 посылок с ценными вещами. Расследование проводят и в отношении еще одного работника.