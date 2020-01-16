16.01.2020, 21:40

Пять стран обратились к Ирану с заявлением по поводу сбитого украинского самолета

 (1)
EST 1
Пять стран обратились к Ирану с заявлением по поводу сбитого украинского самолета
AFP

Канада, Украина, Швеция, Великобритания и Афганистан настоятельно призвали Иран выплатить денежные компенсации родственникам людей, погибших в результате крушения украинского пассажирского самолета, который был сбит иранской ракетой близ Тегерана на минувшей неделе. Этот призыв содержится в совместном заявлении, подписанном представителями пяти государств в четверг, 16 января, в Лондоне.

Подписанты документа также призвали Иран обеспечить обстоятельное, независимое и прозрачное международное расследование случившегося, привлечь к нему представителей государств, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы. Граждане Канады, Украины, Швеции, Великобритании и Афганистана находились на борту самолета.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера. В КСИР подчеркнули, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), летевший из Тегерана в Киев, был сбит, поскольку его ошибочно приняли за крылатую ракету. Трагедия произошла на фоне резкого обострения отношений между Ираном и США, вызванного целевым убийством Соединенными Штатами одного из генералов КСИР.

Читайте также: