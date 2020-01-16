Пять стран обратились к Ирану с заявлением по поводу сбитого украинского самолета(1)
Канада, Украина, Швеция, Великобритания и Афганистан настоятельно призвали Иран выплатить денежные компенсации родственникам людей, погибших в результате крушения украинского пассажирского самолета, который был сбит иранской ракетой близ Тегерана на минувшей неделе. Этот призыв содержится в совместном заявлении, подписанном представителями пяти государств в четверг, 16 января, в Лондоне.
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