Путин рассказал, о чем думал во время участия в ”Бессмертном полку”

Он рассказал, что его отец всю жизнь хромал и ушел из жизни с осколком гранаты в ноге.

”Ну разве такие люди могли пройти по Красной площади в параде Победы? Нет”, — отметил Путин.

Глава государства подумал о том, что хотя бы пронесет портрет отца, и он это заслужил.

”Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких участников войны, наверное, то же думают об этом”, — подчеркнул Путин.