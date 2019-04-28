Путин подумывает раздать паспорта РФ всем жаждущим украинцам. Расходы в 100 млрд "некритичны", а пенсионеры поймут

Он добавил, что не считает социальной несправедливостью, если кто-то в Донбассе при получении российского паспорта сохранит украинскую пенсию, так как на Украине пенсия по старости составляет в среднем, "дай бог, в российских рублях 6 тысяч".
Путин считает, что российские пенсионеры войдут в положение жителей Донецка и Луганска, которые "еще живут под пулями, у них снаряды разрываются время от времени в огородах". "Я думаю, и наши пенсионеры, многие из которых еще помнят годы Великой Отечественной войны, понимают, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью", — сказал Путин, отметив, что "людей нужно поддержать".
Ранее в Пенсионном фонде России РБК уточнили, что жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получать российские пенсии по старости только если переедут в РФ на постоянное жительство.
Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей Украины, назвав это "чисто гуманитарным" решением. Указ позволяет позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.
Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина вмешательством во внутренние дела страны, попыткой "оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса". Он также потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с указом Путина.
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского шаг России тоже раскритиковали, отметив, что таким образом РФ "признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта". Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.