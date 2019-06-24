Путин начал внезапную проверку боеготовности Центрального военного округа России

"По замыслу внезапной проверки с 6:00 по Московскому времени в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения", — сказал министр.

Проверка пройдет с 24 по 28 июня на 35 полигонах.

Одной из целей проверки Шойгу назвал оценку способности войск обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Еще одна цель проверки — определить степень подготовленности войск к участию в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

ЦВО занимает территорию трех федеральных округов и 29 регионов России. В его состав входят 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.