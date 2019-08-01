Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

На этот раз бывшего главу государства подозревают в хищениях в армии. Фигурантами также являются бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники "Укроборонпрома" и Укрэксибанка.

По версии обвинения, политики и чиновники основали преступную группу, которая "с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна "Укроборонпром" многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты".

Портнов уточнил, что по прямому поручению Порошенко и Гонтаревой правление Нацбанка 19 января 2016 года отменило акты регулятора о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного отчета перед Нацбанком.

"Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ", — заключил юрист.

Он считает, что это одно из самых перспективных дел. Портов также предложил экстрадировать Гонтареву, которая сейчас находится в Великобритании, снять неприкосновенность с Порошенко и "взять обоих под стражу".

Дела против Порошенко