15.07.2019, 19:10

“Протестующие привезли к Мосгоризбиркому палатки и коврики. Тогда пришла команда жестко всех разгонять”. В Москве прошла новая волна протестов

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В Москве прошла акция протеста
В Москве прошла акция протеста! OK Liisa Puusepp

В сентябре в Москве состоятся выборы в городскую думу. Однако на прошлой неделе избирком под разными предлогами отказался регистрировать независимых кандидатов. Это привело к тому, что в воскресенье днем 14 июля тысячи москвичей вышли на Тверскую. О том, что, и главное, из-за чего происходило в Москве, RusDelfi рассказал участник событий, депутат Совета депутатов района Преображенское города Москвы Илья Бер.

Акция не была разрешенной. Это была формально встреча с кандидатами в депутаты, что законом разрешено. Считать ли это митингом или нет, вопрос философский. Кто хочет, может считать, кто не хочет - не считать. Но формально заявление не подавалось, его по нашим антиконституционным, но действующим подзаконным актам, надо подавать за пять дней. Подавать пять дней назад было нечего, не было известно, что будет такой беспредел с проверкой подписей кандидатов.

Долгое время полиция вела себя культурно, аккуратно и никаких задержаний не было. Сначала встреча была в Новопушкинском сквере, напротив памятника Пушкину, потом Яшин (Кандидат на выборах в Мосгордуму Илья Яшин - Прим. RusDelfi) спонтанно всех позвал к мэрии символически стучаться в запертые двери и все пошли по Тверской туда. Оттуда Соболь (еще один не допущенный до выборов кандидат Любовь Соболь - Прим. RusDelfi) позвала народ к Мосгоризбиркому. Задержания начались, когда народ решил остаться у Мосизбиркома и не уходить до получения ответов или встречи с уполномоченными чиновниками. Начали привозить палатки и туристические коврики. После этого пришла команда жестко всех разгонять и часть людей задерживать.

Вероятно, смысл в том, чтобы не пропустить самых ярких оппозиционных кандидатов на выборы
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По моему мнению, претензии к кандидатам по части подписей надуманные. А подписи тех, кто их не собирал или почти не собирал легально - а это невозможно сделать скрытно, потому что люди в районе видят, кто собирает подписи, а кто нет - к этим людям никаких претензий не возникает.

Я не могу отвечать за других людей, но, вероятно, смысл в том, чтобы не пропустить самых ярких оппозиционных кандидатов на выборы. Даже на уровне мало чего решающей и мало кому интересной Мосгордумы. Новое дно пробиваем.

Если рассматривать дальнейшие события, то хороший сценарий - это если зарегистрируют всех кандидатов, кто собрал реальные подписи. Их сейчас 19 человек. Из них Мосгоризбирком решил зарегистрировать до протестов 6 человек, которых, видимо, они считают наиболее травоядными и менее известными. Плохой сценарий - никого не регистрируют.

Пока законная процедура зарегистрировать кандидата есть, существует вышестоящий орган, который может сказать, что комиссия ошиблась, исправить эту ошибку. Если это будет подано, как просто ошибка, а не фальсификация, не подлог, то никаких последствий для совершившего ее это не повлечет.

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