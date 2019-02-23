Прогноз на 2040 год: только Хельсинки, Тампере и Турку будут расти, остальные регионы Финляндии ждет деградация



Население Финляндии будет в ближайшие 20 лет все больше концентрироваться в регионах Хельсинки, Тампере и Турку. Такой прогноз делает консалтинговое агентство MDI.

Согласно прогнозу, количество людей, проживающих в столичном регионе, вырастет на 270 тысяч человек к 2040 году. В то же время за пределами столичного региона население сократится на 180 тысяч человек.

В рапорте MDI говорится, что диверсификация между быстрорастущими городскими регионами и остальными частями страны будет происходить быстрее, чем ожидалось.