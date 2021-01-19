Притворялся больным, не хотел одеваться. Как судили нацистского преступника Виктора Арайса
Виктор-Бернхард Арайс (1910 — 1988) — первый житель стран Балтии, которому за участие в холокосте пришлось отвечать перед демократическим судом (коменданта концлагеря в Тарту Карла Линнаса США лишили гражданства и выдали СССР только десять лет спустя - RusDelfi). Материалы судебного дела, которое велось более двух лет, теперь опубликованы в книге. Журналист тримды Карлис Штамерс присутствовал на всех заседаниях судебного процесса и фиксировал происходящее. Латвийские историки считают его записи уникальным историческим источником, который предлагает богатую информацию о холокосте в странах Балтии во время Второй мировой войны.
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