Причиной катастрофы в "Шереметьево" стал отказ электроники SSJ-100 из-за молнии

Там пояснили, что среди возможных причин крушения самолета — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", — сказал он.

После этого самолет совершил грубую посадку, четырежды ударившись о полосу. После четвертого удара разрушилась одна из стоек шасси, ее детали, предположительно, попали в двигатель, и он загорелся.

Самолет совершал аварийную посадку с полными баками топлива. Экипаж не смог выполнить маневры для его сброса из-за потери радиосвязи.

Согласно сообщению, глава СКР Александр Бастрыкин лично осмотрел место происшествия и провел оперативное совещание в аэропорту "Шереметьево" со следователями, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке Superjet 100. В пресс-службе отметили, что следственная группа продолжает работать на месте ЧП.

В сообщении пресс-службы также говорится, что по уголовному делу о гибели людей в пожаре будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы. Потерпевшими уже признаны 22 человека, проводится допрос очевидцев, сотрудников аэропорта, родственников пострадавших.