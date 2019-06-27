Президент Туниса умер в возрасте 92-х лет

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался в четверг в возрасте 92-х лет, сообщает газета Daily Sabah.
Ранее СМИ сообщали, что президента Туниса доставили в военный госпиталь из-за серьезного заболевания. Эс-Себси уже госпитализировали ранее на прошлой неделе.
Эс-Себси был президентом Туниса с конца 2014 года. Недавно он объявил, что он не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек.
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