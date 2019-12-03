Президент Финляндии принял отставку главы правительства

Антти Ринне возглавлял правительство в течение лишь полугода. Для Европейского Союза события в Хельсинки имеют значение, поскольку Финляндия во второй половине нынешнего года председательствует в ЕС.

Конфликт в правящей коалиции был вызван намерением руководства государственной почтовой службы заключить с 700 сортировщиками посылок новое трудовое соглашение, которое привело бы к снижению их зарплат.

После забастовки работников почты вопрос о трудовом соглашении был снят с повестки дня.

Однако политики потребовали от министра по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпы Паатеро информацию о том, поддерживало ли правительство запланированные изменения. 29 ноября социал-демократ Сирпа Паатеро ушла в отставку. После этого под огонь критики попал Антти Ринне.