Президент Финляндии после встречи с Трампом: хорошо, что у нас не так

Президент Финляндии Саули Ниинистё прибыл в Белый дом в торжественной атмосфере: дипломатическим связям между Финляндией и США в этом году исполняется круглые сто лет. В общей резолюции президенты назвали отношения между двумя странами наиболее тесными за всю историю. В последний раз Ниинистё посещал Белый дом в 2017 году — тогда в связи с надвигающимся ураганом визит был перенесен на более раннюю дату, нежели изначально планировалось. Теперь же в эпицентре политического урагана оказался сам президент Дональд Трамп.

- Мои противники пытались отстранить меня от должности с самых первых дней моего президентского срока, однако потерпели поражение. В нашей стране — самые лживые СМИ, которым стоило бы постыдиться, — заявил Трамп во время пресс-конференции.

Американский президент проявил осведомленность, пошутив на тему ”самой счастливой страны”, которой в очередной раз не так давно провозгласили Финляндию.

- Финляндия — счастливая страна, а он (Ниинистё) — ее счастливый лидер, — заявил американский глава.