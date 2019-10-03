Президент Финляндии после встречи с Трампом: хорошо, что у нас не так

Вчерашняя пресс-конференция президента Финляндии Ниинистё и лидера США Трампа приобрела неожиданный характер: доминировали две темы – украинский скандал и процедура импичмента Трампа. Трамп, которого вывели из себя вопросы об Украине, неожиданно прекратил пресс-конференцию в самом разгаре. В то же время в приватной беседе президент Ниинистё подчеркнул важность сотрудничества между Европой и США, передает Yle.
Президент Финляндии Саули Ниинистё прибыл в Белый дом в торжественной атмосфере: дипломатическим связям между Финляндией и США в этом году исполняется круглые сто лет. В общей резолюции президенты назвали отношения между двумя странами наиболее тесными за всю историю. В последний раз Ниинистё посещал Белый дом в 2017 году — тогда в связи с надвигающимся ураганом визит был перенесен на более раннюю дату, нежели изначально планировалось. Теперь же в эпицентре политического урагана оказался сам президент Дональд Трамп.
- Мои противники пытались отстранить меня от должности с самых первых дней моего президентского срока, однако потерпели поражение. В нашей стране — самые лживые СМИ, которым стоило бы постыдиться, — заявил Трамп во время пресс-конференции.
Американский президент проявил осведомленность, пошутив на тему ”самой счастливой страны”, которой в очередной раз не так давно провозгласили Финляндию.
- Финляндия — счастливая страна, а он (Ниинистё) — ее счастливый лидер, — заявил американский глава.
Ниинистё, в свою очередь, высказался предельно ясно, донеся до Трампа, критиковавшего ЕС и других партнеров по НАТО за использование США в качестве денежной копилки, свое послание:
- Мы все знаем, что Европа нуждается в США, но и Штаты нуждаются в Европе. Мы знаем всему цену, но нужно понимать также ценность всего, — заявил финский лидер.
Президентская пресс-конференция быстро превратилась в обсуждение импичмента Трампа и телефонного разговора с президентом Украины, который положил начало процедуре. Трамп не согласился ответить на вопрос американского журналиста о том, какие меры, по его мнению, должны были быть предприняты в отношении Джо Байдена и его сына, против которых Трамп просил Зеленского провести расследование. Расследование касалось периода, когда Байден занимал пост вице-президента США и отвечал за украинское направление американской политики, а его сын работал в совете директоров одной из крупнейших украинских газовых компаний.
После этого вопроса Трамп прервал пресс-конференцию.
Президент Ниинистё же перед отъездом в Финляндию встретился также с финскими журналистами, не став, однако, оценивать позиции Трампа как главы США.
- Это не моя задача, — заявил Ниинисте. — Но мы все, думаю, наблюдаем за ситуацией с мыслью: ”Хорошо, что у нас не так”.
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